Jedan od najboljih poteza Dudine trenerske karijere videli ste danas! Junak: "Sebe nikad ne bih ubacio"

Danas je na Javnom servisu bila prikazana utakmica iz 1995. godine kada je reprezentacija Jugoslavije savladala Litvaniju rezultatom 96:90 u finalnom meču Evropskog prvenstva odigranog u Grčkoj.



Tada je apsolutni junak meča bio Aleksandar Đorđević sa 41 poenom, ali je "x faktor", kako se to danas kaže, bio Saša Obradović.



Postigao je pet ključnih poena u trenucima kada je bilo potrebno prelomiti meč, a ono što je i sam Obradović rekao da ni on tada sebe ne bi ubacio u vatru.



"Gledajući Evropsko prvenstvo iz 95-te, iz ove perspektive nisam siguran da bih ubacio sebe u tim momentima, ali isplatilo se", napisao je Saša Obradović uz konstataciju da je ponosan na to što je Duda Ivković izjavio da je taj potez bio jedan od njegovih najboljih u karijeri, odnosno u top 3.