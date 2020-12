Jasikevičijus nastavio agoniju Žalgirisa u Evroligi, Dejvis doneo pobedu Barseloni u Kaunasu

Košarkaši Barselone naneli su i šesti uzastopni poraz Žalgirisu u Evroligi pošto su u 12. kolu slavili u Kaunasu rezultatom 73:62.



Najzaslužniji za osmu pobedu katalonskog kluba bili su Brendom Dejvis sa 16 poena i Kajl Kjurik sa jedan manje.



Uoči početka meča priređen je prigodan doček sadašnjem treneru katalonskog kluba Šarunasu Jasikevičijusu, koji je donedavno trenirao litvanskog velikana.



Barselona je bolje ušla u meč i povela sa 6:0, ali je rezultat već bio na strani domaćina kada je Ogustin Robit na dva minuta od kraja prve četvrtine pogodio oba bacanja.



Tokom cele druge deonice gosti iz Barselone su imali prednost, koja nije prelazila sedam poena, a neretko se spuštala i na plus dva.

Prelomni trenutak dogodio se u trećoj četvrtini kada su Jasikevičijusovi izabranici stigli do maksimalnih plus 13.



Kori Higins je već na startu deonice trojkom doneo dvocifrenu prednost, a zatim je i Kajl Kurik sa linije slobodnih bacanja doveo do maksimalnih 13 poena prednosti.



Finiš ove deonice protekao je u seriji domaćih su poenima Lekavičijusa i Milankinisa došli na podnošljivih minus sedam.



Činilo se da će meč ući u pravu neizvesnost kada je Žalgiris sa dve trojke stigao do minus tri početkom odlučujuće deonice.



Barselona je zbila redove i sa dve trojke, koji su postigli Abrines i Hanga, stigla do velikih plus 12 na tri minuta od kraja.





Litvanski velikan je ostao na svega pet pobeda, a boljem skoru nije pomogao ni raspoloženi Jokubaitis koji je postigao 15 poena.