Jasikevičijus: ''Kao čovek moram ovo da pamtim, veliko vam hvala''

"Pre svega, čestitam našem kapitenu koji je večeras postao najbolji skakač u istoriji Evrolige. To je veliko dostignuće i za njega, ali i za sve nas. Čestitam našim igračima i navijačima. Uvek je teško dobiti ovde utakmicu, Zvezda uvek oteževa posao, teško je igrati u Beogradu. Ali, očekujem da izvučemo najbolje iz ove utakmice i da to prenesemo u naredni meč", rekao je Jasikevičijus na konferenciji za medije.



On je rekao i da svaka ekipa koja igra protiv crveno-belih mora posebno obrati pažnju na dvojicu igrača.



"Kada se pripremate da igrate utakmicu protiv Crvene zvezde morate da obratite posebnu pažnju na Bilija Berona i Lorenca Brauna, ali tu su i Kevin Panter i Vladimir Štimac", rekao je Jasikevičijus.



Trener Žalgirisa ocenio je da su detalji odlučili ovu utakmicu, kao i mnoge prethodne koje je njegova ekipa odigrala.



"Svi gledaju samo pobede i poraze, ali moram da kažem da smo mi mnogo utakmica odigrali vrlo dobro. Neke utakmice smo gubili zbog jednog ili dva detalja, a oni su nekada ključni u takvim utakmicama", rekao je Jasikečivijus.



On je i ovog puta dočekan aplauzima navijača u beogradskoj dvorani, te se zahvalio na dobrodošlici.



"Izvnjavam se što sam zaboravio na taj detalj. Hvala na dobrodošlici, prošli put sam bio iznenađen, sada se desilo isto i kao čovek moram da pamtim ovo i još jednom veliko hvala svima", završio je Jasikevičijus.