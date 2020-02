Jaramaz i njegov "zalet za Kup"!

Košarkaš Partizana Ognjen Jaramaz rekao je da je njegova ekipa pobedom protiv Budućnosti odradila veliki posao i dodao da je to dobar zalet pred Kup Radivoja Koraća.







"Ovom pobedom smo odradili veliki deo posla, ostaje da u narednim mečevima privedemo ligu kraju... Hvala navijačima na velikoj podršci, Arena je bila prepuna. Oduševljen sam što se toga tiče", rekao je Jaramaz novinarima posle utakmice.



Košarkaši Partizana pobedili su sinoć Budućnost sa 87:82 u derbi meču 19. kola ABA lige i ostvarili važan trijumf u borbi za prvo mesto pred plej-of.



Na toj utakmici oboren je rekord po broju gledalaca u ABA ligi, pošto meč u Beogradskoj areni pratio 16.531 gledalac.



Budućnost je imala sjajno šutersko veče. Igrači podgoričkog tima ubacili su 15 trojki, a prednjačili su Suad Šehović i Danilo Nikolić.



"U pojedinim situacijama nismo uspeli da odradimo u odbrani ono što smo zamislili. Njihovi dobri šuteri su u prvom poluvremenu ostajali sami na otvorenim šutevima. Nikolić i Šehović su se razigrali i posle ih je bilo teško zaustaviti", rekao je Jaramaz.



"Na kraju smo uspeli da postignemo više poena od njih i to je najvažnije. Razigrali smo se u drugom poluvremenu i pobedili na kraju", dodao je on.



Jaramaz je u Markusa Pejdža bio najefikasniji u redovima crno-belih.



"Odigrao sam drugo poluvreme dosta bolje nego prvo, zadovoljan sam svojom partijom. Osetio sam da mi je krenulo krajem prvog poluvremena, kada sam postigao onaj koš uz faul, to me podiglo. U drugom sam samo nastavio u istom ritmu", rekao je Jaramaz.



Tri utakmice velikog intenziteta su iza crno-belih, derbi protiv Crvene zvezde, gostovanje Virtusu i na kraju Budućnost.



"Bilo je veoma naporno i zaista smo odradili veliki posao. Ovo je odličan zalet za Kup", naveo je Jaramaz.



Jaramaz je u Partizan stigao pre godinu dana.



"Mislim da sam napravio veliki iskorak, da sam napredovao uz sve ove ljude sa kojima radim svakodnevno. Zadovoljan sam u kom smeru mi ide i igra i karijera", zaključio je on.