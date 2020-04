Janković: "Najpravednije bi bilo da se sve završi na terenu"

Košarkaš Partizana Nikola Janković rekao je da bi najpravednije bilo da se takmičenja, prekinuta zbog korona virusa, završe na terenu i istakao da i dalje veruje da će crno-beli sledeće godine biti u najelitnijem takmičenju.







"Svima nama nedostaje košarka, niko nije navikao da u ovom periodu godine sedi kod kuće, svi želimo da igramo, ali opet treba da se stvore uslovi za to, nije to tek tako lako", rekao je Janković agenciji Beta.



Partizan je pre zaustavljanja takmičenja zbog pandemije korona virusa bio u sjajnoj poziciji. Izabranici Andree Trinkijerija su overili prvu poziciju u ABA ligi pred plej-of, dok su u Evrokupu čekali četvrfinale protiv Uniksa uz obezbedjenu prednost domaćeg terena do kraja takmičenja.



U ovom momentu se ne zna kada i kako će se takmičenja nastaviti. Ono što je poznato je da su klubovi ABA lige za sredu dogovorili sastanak na kojem će razgovarati o tome šta dalje, odnosno izneti svoje ideje o nastavku sezone.



Prethodnih nedelja se kroz medije provlačilo mnogo predloga - da trenutni plasman bude i konačan, da se sezona poništi, da odigra plej-of ili fajnal-for...



"Ja uvek biram da se to dokaže da terenu kao što je i sada bilo. Svi bismo želeli da se to završi na terenu i to je najpravednije. E sad, drugo najpravednije - Partizan je pokazao najviše ove godine i prema nama ne bi bilo pravedno da se sezona poništi, jer smo mnogo uložili truda i rada i da nam to tek tako neko oduzme nije pravedno", rekao je Janković.









Kako je istakao, Partizan je u velikom hendikepu.



"Mi smo u velikom hendikepu, pričam konkretno o Partizanu, imali smo dobar momentum, imali smo prednost donaćeg terena, sve smo stvorili u svim takmičenjima i to nam je sad oduzeto igrom slučaja", rekao je Janković.



"Mnoge stvari su nam oduzete. Nama najviše odgovara regularan sistem kao što je bio do sada, sa publikom gde imamo prednost domaćeg terena. Svaki drugi scenario je anuliranje onoga što smo svorili i što smo izborili na terenu. U interesu sporta i košarke je da se nastavi, da se igra, da navijači dolaze u hale...", rekao je Janković, ali i dodao da je svestan činjenice da su utakmice sa navijačima malo verovatne.



Kao i u ABA ligi, ništa konkretno se još ne zna ni o nastavku sezone u Evrokupu.













Predsednik Evrolige Đordi Bertomeu je ranije ove nedelje ponovio da je želja svih da se takmičenja završe na terenu, možda bez navijača, ali nije isključio ni promene formata takmičenja. Jedna od opcija je fajnal-ejt. Bilo je predloga da Beograd bude domaćin tog turnira.



"Ali, opet, i da se igra u Beogradu bez navijača onda nema neke razlike. Pričamo o apstraktnim stvarima", rekao je Janković.



Ako se takmičenja nastave, još jedna stvar o kojoj treba razmišljati je koliko će košarkašima biti potrebno za pripreme kako bi se izbegle povrede.



Prvi čovek Evrolige je pominjao protokol da se igrači vrate u svoje gradove i tri nedelje da spremaju za nastavak sezone.



"Po nekim pravilima koliko odmaraš toliko ti je potrebno za pripremu. Mislim da je to jako malo vremena, to je više pitanje za neku struku, ali što se mene tiče to je malo vremena. Stvarno se nadam da stručni ljudi vode računa o tome i da će naći najbolje rešenje i opet da će imati u vidu da zaštite i nas igrače, nismo roboti, ne palimo se na dugme. Nije lepo ni gledati košarku gde niko nije dirao loptu mesec i po dana, i to može smešno da izgleda", dodao je on.



Kriza sa korona virusom nije počela u isto vreme u svim zemljama, i na to je ukazao Janković.



"Važno je da se ovo što pre završi, da se situacija smiri. Kada znate sa čime raspolažete i kakvo je stanje u državi zdravstveno, onda možete da pričate i o nekim drugim stvarima, sada još rano pričati", rekao je Janković.



"Pandemija nije krenula u svim zemljama u isto vreme i neće se završiti u svim zemljama u isto vreme i to je mnogo važan faktor. Neko će krenuti da trenira ranije, neko kasnije, možda neko i sada već trenira i to nije pravedno. Za fer-plej je potrebna ravnopravnost, da svi pod istim uslovima i treniraju i rade, a trenutno nije takva situacija", dodao je.



Janković je ipak optimista.



"Nije sve izgubljeno. Stvarno imamo veru i nadu da ćemo sledeće godine opet biti u najelitnijem takmičenju", zaključio je Janković.