Janković najavio "pakao" za Partizan, koliko pobeda očekujete u sledećih sedam dana?

Nikola Janković igra bitnu ulogu ove sezone u Partizanu i kod Saša Filipovskog, a u ovom trenutku tim prolazi kroz mini-pripreme, kako je on to istakao.



"Prolazimo kroz jedan mini-ciklus priprema, tačnije kroz pakao. Prošle nedelje smo u dva dana imali tri treninga, pa jedan dan slobodno, pa opet dva treninga u jednom danu. Bavimo se individualnim stvarima i nekim stvarima kojima ne možemo da se bavimo u jeku sezone i kada su utakmice. Prija nam ovo i lepo funkcioniše. Došla je reprezentativna pauza u pravom trenutku za nas i ovaj dodatni rad", rekao je Janković za BC Partizan TV.



Na reprezentativnoj dužnosti bili su Rade Zagorac, Uroš Trifunović i Nemanja Dangubić. Sada su pred Partizanom utakmice sa Mornarom i Bahčešehirom.



"Te dve utakmice mogu da anuliraju neke lošije partije iz prvog dela sezone. Mogu mnogo da nam znače. Odradili smo dobar posao u poslednjih 4, 5 utakmica, sada su ove dve tu da zaokružimo ovu priču, da se iskristališe tabele u Evrokupu i ABA ligi. Biće teško u Baru, odlična su šuterska ekipa. Pobedili su nas u predsezoni. To je jako dobra i jako skupa ekipa", rekao je Janković.









Potom sledi i zaostala utakmica sa Venecijom.



"Paklen je raspored, ali trener nas uči da idemo utakmicu po utakmicu. Težak je put u Veneciju, već smo bili tamo i nije nam lako. Daleko je Venecija, ali moraćemo i to da odradimo", ističe on.