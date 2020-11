Janisov odgovor, novac ga ne interesuje, jasno gde nastavlja karijeru!

Janis Antetokumpo ostaje u Milvokiju, to je već svima jasno.



Iako je bilo mnogo priče da bi mogao da ode u drugi tim, to se neće desiti.



"Postoji mnogo spekulacija, svi imaju svoje mišljenje. Na kraju, sve najbolje ću uraditi za svoju porodicu. Ne vidim zašto ne bih bio u Milvokiju kada smo na istoj stranici, želimo da budemo jedan od najboljih timova NBA lige, da osvajamo prvenstva.



Kada se to promeni, ja neću biti dobro. Ja želim dabudem pobednik, ne interesuje me novac. Moja porodica je dobro, zbrinuo sam decu i unuke, sada želim da kreiram pobedničku kulturu", rekao je Janis Antetokumpo.



Dakle, jasno je, Milvoki napada titulu, da li sa Bogdanom Bogdanovićem pored Janisa?