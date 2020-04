Jagodić-Kuridža: ''Čujemo se, ali niko ne razmišlja o košarci''

View this post on Instagram

Krilni centar Marko Jagodić Kuridža je stigao tokom sezone u redove crveno-belih i svojim odnosom prema dresu osvojio simpatije navijača i pokazao da je veliko pojačanje. Uz želju da svi zajedno što pre, i uz što manje žrtava pobedimo ovu globalnu pandemiju, Marko @kuridza_21 ima i poruku za sve vas: #OstaniKodKuće 🙏🏼 #StayHome #kkcz #ZvezdaPlusIdea