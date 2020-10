Iznenađenje u Moskvi, CSKA izgubio od ''fenjeraša''!

Večerašnji evroligaški program počeo je utakmicom između CSKA i Albe u Moskvi, a kao pobednik je izašao gostujući tim, koji je na kraju slavio rezultatom 93-88.







Prve dve četvrtine protekle su u ravnopravnoj borbi, ekipe su se smenjivale u vođstvu, a početkom treće delovalo je da ''Armejci'' preuzimaju kontrolu, kada su poveli sa 60:53.





Ali, ne samo da se Alba nije predavala, nego je već do kraja ove deonice okrenula na 68:65 u svoju korist.





Sa dve vezane trojke na startu poslednje četvrtine, Alba stiže do ''plus devet'' - 74:65, pa je do kraja ekipa CSKA pokušavala da uhvati priključak. Ipak, Alba je uspela da izdrži nalete favorizovanog domaćina i zasluženo dođe do prbog trijumfa u prva četiri kola.





Simone Fontekio je sa 20 poena bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi, Maodo Lo je upisao 15, a Markus Erikson 13 poena.





Kod domaćina samo dvojica na visokom nivou - Majk Džejms sa 27 i Vil Klajburn sa 25 postugnutih poena. Naš Nikola Milutinov je posle oporavka od koronavirusa odigrao sedam minuta i upisao četiri poena i jedan skok.

