Iznenađenje u Minhenu na samom startu završnog turnira, Bajernu nije pomogao ni sjajni Lučić!

U Nemačkoj je danas i zvanično nastavljena košarkaška sezona.Igra se turnir u "Audi Dome" areni u Minhenu, dve grupe sa po pet timova, nakon toga sledi Top 8 faza.Igra se pred praznim tribinama, na otvaranju je pobedu upisao Getingen , a već u drugom meču videli smo veliko iznenađenje.Domaćinu je pripao prvi kvartal, ali je u finišu druge deonice Ulm stigao do preokreta i pola koša prednosti pred odlazak na odmor.U trećem kvartalu domaćin najpre preokreće rezultat, ali Ulm vraća prednost i sa četiri poena viška ulazi u poslednjih 10 minuta.Ubrzo dolaze i do dvocifrenog suficita, Bajern se probudio tek u finišu susreta, kada je spustio zaostatak na pet poena, ali to je bilo sve od aktuelnih šampiona, Ulm je upisao pobedu na startu turnira i to protiv najtežeg rivala.Pobednički sastav je do trijumfa predvodio bek Harvi sa 21 poenom, pratio ga je Klepejš sa 17 poena, Gudvin je dodao 11, 10 je ubacio Šiling.Vladimir Lučić je odigrao sjajan meč u poraženoj ekipi, ubacio je 23 poena uz osam skokova (indeks 23), pratili su ga Cipser sa 16, Bartel sa 13 i Koponen sa 11 poena.