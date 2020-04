Iznenađenje, košarkaš se upravo oprostio od Partizana?!

Po vremenu u kom je pisao, Džejms Makadu se oprostio od Partizana.



Ovaj košarkaš koji je imao ugovor do kraja sezone sa crno-belima nije dokazao kvalitet koji smo svi očekivali od njega, pa je Trinkijeri pružao šansu ovom košarkašu u malom broju minuta.



"Hvala Partizanu što me je učinio delom svoje porodice. Bila mi je čast da nosim crno-belo. Mislim da bi se poslednjih mesec dana sezone pamtilo.



Imati priliku da osvojite dva prvenstva sa takvom, sjajnom grupom momaka bi sigurno bilo posebno iskustvo", napisao je on.



"Posebno sam zahvalan mojoj porodici i prijateljima koji su uz mene u ovim trenucima. Uzbuđen sam zbog onoga što će se desiti na leto i jedva čekam narednu sezonu. Molim sve da paze na svoje zdravlje i da ostanu bezbedni sa svojim voljenima", napisao je on na Instagramu.



Čekamo zvanično saopštenje Partizana.