Iz "paklene nedelje" odmah na - derbi!

Jeste li se uželeli košarkaškog derbija? Ove godine zbog pandemije sve se poremetilo, pa ni dužina pauze između dva susreta Partizana i Crvene zvezde nije uobičajena. Poslednji put crno i crveno-beli sastali su se još pre devet meseci, 16. februara u finalu Kupa Radivoja Koraća, u onom dramatičnom meču kada je Partizan u poslednjih tridesetak sekundi regularnog toka nadoknadio šest poena zaostatka, izborio produžetak, u kojem je potom došao do minimalne, ali trofeja vredne pobede od 85:84.



Nepunih mesec dana posle toga, sezona je prekinuta, pa smo ostali uskraćeni za očekivane plej-of borbe Partizana i Crvene zvezde u ABA ligi i domaćoj Superligi. Ipak, čekanju je došao kraj, predstojeći derbi biće odigran u ponedeljak, u okviru osmog kola ABA lige, a ulogu domaćina imaće Partizan. Ono što, međutim, značajno otežava posao i jednima i drugima, jeste serija teških mečeva koje su imali na evropskoj sceni u proteklih nedelju dana.



Partizan je posle gostovanja u Zagrebu prošlog vikenda protiv Cibone u ABA ligi, savladao u utorak UNIKS u veoma uzbudljivoj završnici, sličan scenario videli smo i dva dana kasnije u trijumfu nad Huventudom, ali će ipak imati dan više za pripremu derbija u odnosu na ekipu Crvene zvezde.



Crveno-beli su imali još teže zadatke. Prvo su neočekivano težak posao imali u prethodnom kolu ABA lige protiv Splita u ''Pioniru'', kada su jedva dobili taj meč sa 78:76, onda su usledila još dva teška evroligaška izazova - u sredu su gostovali u Milanu koji su savladali 87:79, a u petak i u Barseloni koja je bila bolja 76:65. Jasno, otežavajuća okolnost za Zvezdu jesu i putovanja, koja će dodatno skratiti vreme za pripremu derbija u odnosu na Partizan koji je u seriji mečeva na domaćem terenu.



S druge strane, Zvezdi će sa psihološke strane biti mnogo lakše, jer u prethodnih sedam kola ima svih sedam pobeda u ABA ligi, pa ni eventualni poraz u derbiju ne bi ugrozio vodeću poziciju na tabeli ekipe Saše Obradovića.



Za razliku od crveno-belih, Partizan je prilično loše započeo sezonu, već ima tri poraza u ABA ligi, a ukoliko ne dobiju derbi, crno-bele očekuje novi pad na tabeli, uz još veći zaostatak za vodećima. Ipak, dolaskom Saša Filipovskog na klupu Partizana počeli su da se primećuju pozitivni pomaci u igri, a dobra vest za crno-bele je i oporavak Vila Mozlija, čija energija pre svega u odbrani ima ogroman značaj za igru ekipe Partizana, koja željno iščekuje i povratak Ognjena Jaramaza. On je sjajno započeo sezonu, ali povreda ga je zaustavila. Problem za Partizan predstavlja i povreda Markusa Pejdža koji je slomio nos na treningu i neizvestan je za večerašnji susret.



U odnosu na prošlu sezonu, Partizan je slabiji i za Korija Voldena, koji sada brani Zvezdine boje. Kako sezona odmiče on ima sve značajniju ulogu u Obradovićevom timu i utisak je da je uz izvanrednog šutera Džordana Lojda za sada najbolji Zvezdin košarkaš u aktuelnom sastavu.



Bez obzira na umor, prštaće u derbiju...