Iz Borca jasni, Zvezda je favorit, ali nada umire poslednja!

"Napokon Borac može da se pohvali da će u Čačku odigrati jednu zvaničnu utakmicu protiv ekipe koja nastupa u Evroligi. Nema šta, u susretu koji nas očekuje Crvena zvezda biće apsolutni favorit", rekao je Marinović.



Košarkaši čačanskog Borca dočekuju sutra Crvenu zvezdu u utakmici drugog kola ABA lige.



"Moramo imati u vidu da je Crvena zvezda sastavljena od vrhunskih pojedinaca i da je predvodi odličan trener. Zbog toga će nam biti mnogo teško", dodao je Marinović.



Borac je sezonu u ABA ligi počeo pobedom protiv Partizana u gostima, dok je Zvezda slavila protiv Cibone, takodje u gostima.



Košarkaš Borca Nikola Kočović rekao je da njegovu ekupu očekuje duel sa najkvalitetnijom ekipom u ABA ligi i jedinim srpskim predstavnikom u Evroligi.



"To jasno svedoči kakav je izazov pred nama. Ipak, to je za nas veliki motiv da probamo da odigramo što bolju utakmicu i da pokažemo koliko vredimo. Svi smo zdravi, spremni i jedva čekamo da počne meč. Dobro treniramo, spremamo se najbolje što možemo, a ostaje nada da ćemo uspeti da se na pravi način suprotstavimo Zvezdi", rekao je on.



Utakmica Borac - Crvena zvezda igra se sutra od 17.00 u Čačku.