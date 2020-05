Italijani sigurni, "mi igramo", turski novinar tvrdi suprotno oko sastava Evrolige!

Italijani su veliki optimisti kada je u pitanju licenca Virtusa za narednu sezonu.



Njima je već obećana prošle sezone i bili su viđeni, ali sa druge strane, otkazivanje sezone je iskomplikovalo stvari. No, jutros su se u medijima pojavile informacije, mada se ne navodi izvor da je Virtus dobio obećanje da će bez obzira na odluku igrati u eliti.



Kako će to biti izvedeno, ostaje da se vidi, tačno je da je reč o velikom klubu, da imaju ogroman budžet, da će Saša Đorđević dobiti još sredstava da pojača tim, pominje se Raduljica, ali kako će Evroliga to izvesti ostaje da se vidi.



Jer, ako ubace Virtus, morali bi da prošire ligu, a teško je verovati da bi mogli recimo da eliminišu poslednjeplasirani Zenit, jer je takmičenje prekinuto, a Rusi imaju veliki novac.



Novinar Ismail Senol međutim smatra da će ostati istih 18 timova, odnosno da Italijani neće dobiti "vajld-kartu".



No, to je samo jedno mišljenje, kako rekosmo, u Italiji veruju da će gigant iz Bolonje biti u eliti, što bi značilo da bi Evroliga bila proširena za dva tima.



Partizan se nada da će ugrabiti to poslednje mesto, ali ako novac bude odlučivao, veliko je pitanje hoćemo li videti takav rasplet.