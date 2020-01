Košarkaš Partizana na pozajmici u Trevizu Aleksej Nikolić dobio je ponudu Galatasaraja koju je italijanski klub odbio.



Turci su želeli da otkupe deo ugovora od Treviza za "ogromnu svotu novca" i tako ga zadrži do kraja sezone kada bi se on vratio u Partizan.



Ipak, to se neće desiti, a Slovenac je produžio ugovor sa "crno-belima" do leta 2022. godine i sasvim je sigurno da će dobiti novu šansu u Beogradu.



Nikolić ove sezone prosečno beleži 10,6 poena uz 38 odsto iz igre, te po 4,3 skoka i asistencije, uz 2,1 izgubljenu loptu.