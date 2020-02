Istorija! Danas pada rekord lige, ovo su raspleti u borbi za prvo mesto u ABA!

Ulog u ligi odavno nije bio veći.



Partizan i Budućnost će igrati za prvo mesto na Jadranu, a situacija je veoma jasna, pobednik će napraviti veliki korak ka prvom mestu i prednosti domaćeg terena u plej ofu.



Tradicija je na strani Partizana, samo tri puta u 15 godina Budućnost je dobila crno-bele u Beogradu, ali to ne mora da znači ništa, na kraju krajeva, svežiji su od rivala, imaju dobar tim, već su pokazali da mogu da dobiju najbolje timove na strani.



Zanimljivo da je 2016. Budućnost dobila sa Šćepanovićem na klupi, danas je on pomoćnik Trinkijerija, biće na suprotnoj strani.



Stvari su više nego jasne, pobedom bi Partizan napravio odlučujući korak ka prvom mestu, do jkkraja igra sa Krkom, Megom i Cibonom. Budućnost bi imala teži raspored, Mornar, Cedevita Olimpija i FMP, ali svejedno bi držali situaciju u svojim rukama.



Danas će biti verovatno srušen i rekord ABA lige, kada je poseta u pitanju, posle pobede Partizana u Bolonji, Arena će biti krcata, što je velika prednost Partizana.



Počinje u 18 časova.