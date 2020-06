Istaknute figure Evrokupa - Košarkaš Partizana najbolji kad je najpotrebnije

Evrokup na svom zvaničnom sajtu ima segment u kojem se bavi istaknutim ličnostima ovog takmičenja, a danas se u prvom planu našao reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana Rade Zagorac.



On je u prethodne dve sezone prosečno beležio 9,2 poena, 3 skoka, 1,8 asistencija i 1,4 ukradene lopte po nastupu, a u tekstu na sajtu Evrokupa ističu i da je Zagorac jedan od najsvestranijih krilnih igrača u ovom takmičenju.



Kako ističu, ono što Zagorca izdvaja je to što teži da zaigra najbolje kada je najpotrebnije i da predvodi svoju ekipu u ključnim mečevima.



Navode kao primer duel iz prošle sezone protiv Turk Telekoma, kada je nakon tri propuštene utakmice zbog povrede predvodio "crno-bele" sa 18 poena, pet asistencija i četiri ukradene lopte do pobede, koja je značila i plasman u Top 16 fazu takmičenja.



Ističu i njegove partije protiv Tofaša, kada je sa 26 poena bio MVP kola, kao i protiv Ritasa, kada je u prvom kvartalu ubacio 12 poena.



Da je najbolji kada je najpotrebnije videlo se i u utakmici protiv Virtusa, u ključnom meču Top 16 faze za "crno-bele", kada je do poslednjeg minuta postigao samo dva poena, ali je najpre asistencijom ka Voldenu nakon ofanzivnog skoka doprineo u smanjivaju deficita na samo pola koša, a potom je i poenima u kontri, nakon što je ukrao loptu Džulijanu Gemblu, preokrenuo rezultat i ispostaviće se doneo pobedu ekipi Andree Trinkijerja.