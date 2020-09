Imaju li Jokić i Denver snage da se nose sa velikim favoritom?

U prvoj rundi praktično nisu imali sreće, iako su na trećem mestu Zapada završili regularni deo sezone, za rivala su dobili ekipu Jute i znalo se da Denver Nagetse čeka težak zadatak.



Utisak je bio da je duel Denvera i Jute i najinteresantniji u prvoj rundi plej-ofa, zbog prilično izjednačenog kvaliteta ova dva rivala.



Ipak, ekipi iz Solt Lejk Sitija je nedostajao jedan od najboljih skorera, Bogdan Bogdanović, koji je morao pod nož, pa nije ni pošao sa ekipom u Orlando.



Od starta serije je i četa iz Kolorada bila u hendikepu, van stroja su bili Geri Heris, Vil Barton i mladi Vlatko Čančar.



Juta u prvih par susreta nije imala ni pomoć Majka Konlija, koji je dobio sina, Denver je dobio prvi meč, ali je Donovan Mičel uspeo da poravna rezultat u seriji, te su Džezeri dočekali povratak iskusnog plejmejkera sa nerešnim rezultatom.



Odmah se osetila razlika, Denver nije mogao da se nosi sa Jutom, koja je u Konliju dobila još jednu sjajnu opciju u napadu, ali i vrhunskog defanzivca i odličnog organizatora igre.



Vezali su dve pobede puleni Kvina Snajdera i došli na korak od plasmana u narednu rundu.











Ipak, Denver se nije predavao, Džamala Marej je zaigrao kao posednut, Nikola Jokić je nastavio da pruža jako dobre partije, izborili su majstoricu.



Bitan je bio i povratak Gerija Herisa, koji se vratio pred šesti susret, ispostavilo se da je to bio i jedan od ključnih momenata.



Heris je jako važan šraf u ekipi Majka Melouna, posebno na defanzivnom planu i njegova odbrana na bekovima Jute je bila je od zaista ogromnog značaja u poslednja dva meča prve serije.



Posebno se to osetilo u tvrdoj majstorici, kada je Heris "hapsio" Klarksona i neretko Mičela po parketu dvorane u Orlandu.



Na kraju je i ukrao loptu Mičelu u poslednjim sekundama meča, pre nego što je Tori Kreg promašio zicer, kupio je tako krucijalno vreme svojoj ekipi, koja je na kraju izvojevala pobedu.











Dakle, povratak Herisa je bio jako bitan za Denver u seriji protiv Jute, ali se to nije moglo reči i za susret sa LA Klipersima.



Četa Doka Riversa je imala silne muke sa Lukom Dončićem i Dalasom u prvoj rundi, ali su ipak zahvaljujući pre svega Kavaju Lenardu, ali i povredi Porzingisa, pa i Dončića i prljavoj igri Markusa Morisa uspeli da tu seriju u svoju korist reše rezultatom 4:2.



U tih šest utakmica praktično nije postajao ni Pol Džordž, koji se probudio tek u poslednja dva susreta, kada su i Mavsi ostali bez snage.



Imali su dovoljno vremena da se oporave do susreta u polufinalu sa Nagetsima i to se videlo i u prvoj utakmici.



Dakle, povratak Herisa je bio jako bitan za Denver u seriji protiv Jute, ali se to nije moglo reči i za susret sa LA Klipersima.Četa Doka Riversa je imala silne muke sa Lukom Dončićem i Dalasom u prvoj rundi, ali su ipak zahvaljujući pre svega Kavaju Lenardu, ali i povredi Porzingisa, pa i Dončića i prljavoj igri Markusa Morisa uspeli da tu seriju u svoju korist reše rezultatom 4:2.U tih šest utakmica praktično nije postajao ni Pol Džordž, koji se probudio tek u poslednja dva susreta, kada su i Mavsi ostali bez snage.Imali su dovoljno vremena da se oporave do susreta u polufinalu sa Nagetsima i to se videlo i u prvoj utakmici. Iako Jokić tvrdi da umor nije bio problem Denvera u prvoj utakmici, činjenica je da su on i njegovi saigrači sa manje svežine i energije ušli u prvu utakmicu polufinala, imali su praktično snage za jednu deonicu, a onda su ih Riversovi puleni samleli.











Jasno, odbrana je bila problem, Kavaj je prelako rešavao pojedine situacije, kako je i Jokić rekao, ostavljali su Klipersima previše prostora.



Za razliku od najboljeg igrača ekipe iz Kolorada, trener Majk Maloun tvrdi da je problem bio i u nedostatku vremena za odmor, tačnije u razlici. Klipersi su pre sinoćnjeg duela prethodni meč igrali u nedelju, Denver u utorak.



Maloun je takođe akcenat stavio i na Džamala Mareja, svestan je da će Klipersi nakon sjajne prve runde beka Denvera fokusirati odbranu na njemu, te ističe da je njegov zadatak, ali i ekipe da oslobode odličnog šutera koliko god je moguće.



Dobra vest za Denver je da se Heris sada vratio i u prvu petorku, nije mu više ograničena minutaža, ali je loša da je u prvom meču sa Klipsima postigao tek pet poena.



Dobra vest je da je Milsap pružio solidnu ofanzivnu partiju, loša da se Beverli u potpunosti vraća u rotaciju ekipe iz Los Anđelesa, te bekove Nagetsa čeka prava noćna mora u nastavku serije.



Suma sumarum, pred ekipom Majka Melouna je jako težak zadatak, defanzivno moraju daleko bolje, ali će samo to teško biti dovoljno protiv na gotovo svakom polju kvalitetnijeg rivala.



Fokus će morati da se vrati na Nikolu Jokića, uz svo poštovanje za Zubca i Herela, ali ako najbolji defanzivac među centrima, Rudi Gober, nije mogao da izađe na kraj sa Somborcem, teško će to moći da izvedu i centri Klipersa.



Moraće ipak Jokiću da se priključi još makar jedan saigrač, Marej je umoran i kao što smo rekli, rival će se fokusirati u odbrani na njega, tako da će za Nagetse u nastavku serije biti jako bitno da se i ofanzivno probude igrači poput Milsapa, koji je na dobrom putu i Herisa.



Od značaja bi mogao da bude i doprinos Majkla Portera Džuniora sa klupe, videćemo koliko mladi košarkaš može protiv jednog od najboljih timova u ligi. Jasno, odbrana je bila problem, Kavaj je prelako rešavao pojedine situacije, kako je i Jokić rekao, ostavljali su Klipersima previše prostora.Za razliku od najboljeg igrača ekipe iz Kolorada, trener Majk Maloun tvrdi da je problem bio i u nedostatku vremena za odmor, tačnije u razlici. Klipersi su pre sinoćnjeg duela prethodni meč igrali u nedelju, Denver u utorak.Maloun je takođe akcenat stavio i na Džamala Mareja, svestan je da će Klipersi nakon sjajne prve runde beka Denvera fokusirati odbranu na njemu, te ističe da je njegov zadatak, ali i ekipe da oslobode odličnog šutera koliko god je moguće.Dobra vest za Denver je da se Heris sada vratio i u prvu petorku, nije mu više ograničena minutaža, ali je loša da je u prvom meču sa Klipsima postigao tek pet poena.Dobra vest je da je Milsap pružio solidnu ofanzivnu partiju, loša da se Beverli u potpunosti vraća u rotaciju ekipe iz Los Anđelesa, te bekove Nagetsa čeka prava noćna mora u nastavku serije.Suma sumarum, pred ekipom Majka Melouna je jako težak zadatak, defanzivno moraju daleko bolje, ali će samo to teško biti dovoljno protiv na gotovo svakom polju kvalitetnijeg rivala.Fokus će morati da se vrati na Nikolu Jokića, uz svo poštovanje za Zubca i Herela, ali ako najbolji defanzivac među centrima, Rudi Gober, nije mogao da izađe na kraj sa Somborcem, teško će to moći da izvedu i centri Klipersa.Moraće ipak Jokiću da se priključi još makar jedan saigrač, Marej je umoran i kao što smo rekli, rival će se fokusirati u odbrani na njega, tako da će za Nagetse u nastavku serije biti jako bitno da se i ofanzivno probude igrači poput Milsapa, koji je na dobrom putu i Herisa.Od značaja bi mogao da bude i doprinos Majkla Portera Džuniora sa klupe, videćemo koliko mladi košarkaš može protiv jednog od najboljih timova u ligi.







Težak zadatak je pred Denverom, ali su dokazali da se nikada ne predaju, odbranu moraju da poprave i mogu, u napadu da se uzdaju u Nikolu Jokića, ali će morati i da se probudi neki treći igrač, Vil Barton nedostaje ovoj ekipi u ofanzivi, to se sada jasno vidi, ali je sva prilika da na njega neće moći da računaju do kraja serije.



Objektivno gledano, Klipersi su kvalitetniji, bolji na oba kraja terena, imaju pregršt opcija u ofanzivi, dok se Denver zasad oslanja gotovo isključivo na dva igrača, što vodi ka tome da će ova serija ipak pripasti ekipi Doka Riversa.



Ako Denver popravi neke stvari, može da dođe do dve, možda i tri pobede, ali ako Jokić i Marej ne dobiju pravu pomoć i ako se ne uloži veća enegrija u odbrani, Nagetsi bi mogli da osete i "metlu".



No, nada umire poslednja, svašta smo već videli u "Dizni svetu" u Orlandu, pa nijedan scenario ne treba otpisati.