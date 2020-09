I Evroliga u "mehuru"?!

Uskoro počinje nova sezona u Evroligi, minula je prekinuta pre kraja regularnog dela, na kraju je doneta odluka da se ne završi na parketu i da se prošlogodišnji učesnici takmiče za titulu najboljeg u Evropi i u nastupajućoj sezoni.



Pandemija koronavirusa i dalje predstavlja problem, timovi će morati redovno da testiraju igrače, a problem je jasno i to što svaka država ima svoja pravila u borbi protiv virusa.



Ipak, zasad sve ide po planu, sezona počinje u četvrtak utakmicom u Istanbulu između Efesa i Zenita (19:30h).



Spremni su u Evroligi i na najgore, svesni su da će najverovatinje biti otkazivanja mečeva, ali ako dođe do prevelikih problema u organizaciji, postoji mogućnost da se sezona završi u "mehuru".



"Mislim da ćemo ove sezone svi videti neke stvari koje nismo prethodnih sezona. Ako situacija postane apsolutno kritična, spremni smo da završimo sezonu u "mehuru".



Na takav scenario smo bili spremni i proteklog proleća, u maju, ali glavni razlog zašto se to nije dogodilo bila je nemogućnost timova da se kreću između zemalja zbog problema sa avio saobraćajem. Spremni smo na najgore, iako se nadamo najboljem", izjavio je Bartomeu.







Dakle, pripremljen je i plan Evrolige za odigravanje mečeva u turniru zatvorenog tipa, kao što je to odradila NBA liga u "Dizni svetu" u Orlandu.



Neke od lokacija mogle bi da budu Kaunas i Valensija, u tim dvoranama su održani pripremni turniri pod okriljem Evrolige i čini se da su oni bili provera i priprema za scenario igranja u "mehuru".



Nadamo se da do toga neće doći i da će sve proteći u najboljem redu, pa da što pre vidimo publiku u dvoranama širom Evrope, zasad će navijača biti samo u četiri zemlje, u Rusiji, Litvaniji, Italiji i Francuskoj.



CSKA, Himki i Zenit će moći da igraju pred polupopunjenim halama, kao i Žalgiris, dok u Italiji važi pravilo da na svaka četiri sedišta jedno može da bude zauzeto. U Francuskoj je dozvoljeno prisustvo 1000 navijača.