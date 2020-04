Hrvatima dosta čekanja, hoće medalju, i to olimpijsku!

Od čuvenog silaska sa postolja na kraju Evropskog prvenstva 1995. godine, kada je SR Jugoslavija osvojila zlato, reprezentacija Hrvatske danas, četvrt veka kasnije, nema više nijednu osvojenu medalju u seniorskim košarkaškim takmičenjima.





Međutim, sada se mogu pohvaliti nekolicinom igrača koji nastupaju u NBA ligi, pre svih tu je odlični Bojan Bogdanović, ali zapaženi su i Ivica Zubac, Dario Šarić, Mario Hezonja...





To im daje nadu da na narednim takmičenjima mogu do medalje, a Ivica Zubac smatra da će to biti na Olimpijskim igrama u Tokiju.





"Iskreno mislim da ćemo svi da se okupimo. Koliko je meni poznato, svi igrači žele da igraju za reprezentaciju.







Ako se svi okupimo, mislim da odlazak u Tokio ne bi trebalo da bude upitan, a verujem da konačno možemo i do medalje.







Tokom cele karijere uvek mi je bio cilj igrati za reprezentaciju i pomoći joj da osvojimo što više medalja i to se nije promenilo", izjavio je Zubac u razgovoru za podkast "I ja sam sportista".

