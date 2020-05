"Hrvati su sišli sa postolja zbog sudijskih odluka u polufinalu"

Gost podkasta "Inkubator" bio je Franjo Arapović, nekadašnji košarkaš reprezentacije Hrvatske.



On je govorio o situaciji nakon finalne utakmice Evropskog prvenstva u Grčkoj 1995. godine kada su reprezentativci Hrvatske sišli sa postolja baš kada se reprezentacija Jugoslavije popela.



"Nisam bio tamo, ali u razgovoru s igračima koji su bili tada, Hrvatska je otišla s postolja zbog sudijske krađe u polufinalu. Da se radilo o krađi dovoljno govori i to što nije bilo sankcija nakon tog poteza, a da je bilo, onda bi se gledale sudijske odluke pa bi videli što se dogodilo. Naravno, bio je to nesportski potez, ali i suđenje u polufinalu je bilo nesportsko", rekao je Franjo Arapović.



Teško da bi iko poverovao u ovo, svi znamo da se radilo o političkoj odluci košarkaša Hrvatske.



On se prisetio i dolaska u Beograd sa ekipom Žalgirisa.



"Moj prvi odlazak u Beograd nakon desetak godina. Atmosfera je bila 'Bože sačuvaj', ali sam bio sam. Lakše je putovati kao ekipa, ali ovako s 'tuđom' mi nije bilo svejedno. Bio sam sam, cela situacija tada, nikad ne znaš šta ti mogu napraviti u restoranu ili hotelu, Litvanija je angažovala dva čuvara koja su mi u avionu rekli da kraj njih sedim. Na svu sreću, sve je prošlo u redu, ali nije mi bilo svejedno", rekao je on.