Hrvati rutinski protiv Švedske, Crnogorci glatko poraženi od Britanaca!

Košarkaška reprezentacija Hrvatske pobedila je Švedsku 87:72 u četvrtom kolu grupe D kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.



Šveđani su bolje počeli meč i poveli sa 8:3, ali su polovinom prve četvtine Hrvati preuzeli vođstvo i poveli sa 11:10 flouterom Željka Sakića.



Kraj uvodnih 10 minuta Hrvati su dočekali u boljem raspoloženju pošto je Roko Rogić pogodio trojku za plus šest.



Isti košarkaš je na startu druge deonice pogodio za plus osam, a nakon zakucavanja Ramnjaka došli su i do dvocifrene prednosti.



Do kraja poluvremena Hrvati su rutinski održavali dvocifrenu razliku, a na odmor su otišli sa velikih plus 17.



Početkom drugog poluvremena Šveđani su pokušali koliko-toliko da smanje ogromnu prednost rivala, ali nikako nisu uspeli da to učine na jednocifren broj zaostatka.









Hrvati su u odlučujućih 10 minuta ušli sa ogromnih plus 16, a ubrzo su stigli i do 19 razlike.



Šveđani nisu dozvolili potpunu katastrofu, ali nisu imali snage da se dovoljno približe, pa se završilo rutinskom pobedom Hrvata koji su dva kola pre kraja overili prvo mesto.



Za razliku od Hrvata Crnogorci su odigrali meč za zaborav protiv Velike Britanije od koje su izgubili 74:59.



Britanci su već tokom prve četvrtine stigli do velikih plus 11, do poluvremena su Crnogorci uspeli da se konsoliduju, ali je treća četvrtina protekla upotpunosti u znaku nominalnog domaćina,



Baš kao i poslednja koja je završena sa plus 15 u korist Britanca.



Crna Gora je ovim porazom došla do skora 2:2 na dva kola do kraja kvalifikacija, baš koliko ima i Britanija, a pozitivna okolnost je što su obe selekcije u ovom trenutku sa dve pobede viška u odnosu na poslednjeplasiranu Nemačku.