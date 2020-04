Hoće li Španci ostati bez tvorca velikog uspeha?

Preneli smo pre par dana da KS Španije želi da potpiše novi ugovor sa selektorom Serđom Skariolom.



Italijanski stručnjak predvodi reprezentaciju Španije od 2015. godine, a prethodno je na istom mestu radio od 2009. do 2012. godine.



Osvojio je tri Evrobasketa sa Špancima, kao i bronzu na EP 2017. godine, ima i srebri na OI 2012. godine i bronzu na Igrama 2016. godine, a minule godine je bio i prvak sveta sa Španijom, osvojio je Mundobasket u Kini.



Sada se oglasio i iskusni stručnjak po pitanju ponude da produži saradnju sa Špancima do 2024. godine.



"Moje srce kaže da. Bez ikakve sumnje i zbog brojnih razloga. Pogotovu jer se osećam jako dobro ovde gde sam. Sa ljudima na terenun, onima izvan njega i oko njega.



Ali to su važne odluke, koje uključuju i dugoročno vezivanje i uvek morate da potražite sinergiju na više mesta.



Da je do mene, rado bih nastavio. Ali moram da razmotrim sve sa porodicom. Oni su najviše ispaštali prethodnih godina, jer sam retko bio kod kuće. A moram da se dogovorim i sa Reptorsima", izjavio je Italijan, koji radi i kao pomoćnik Niku Nursu u aktuelnom NBA šampionu, Toronto Reptorsima.







Dakle, Skariolo nije siguran, dugo je u reprezentaciji Španije, postoji realna bojazan da bi nakon svetske titule mogao da odustane od reprezentativne košarke, makar na neko vreme.