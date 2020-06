Hoće li Partizan ipak igrati Evroligu ove sezone? Nakon ovih reči valjda je sve jasno!

Nakon odluke Evrolige da elitno košarkaško takmičenje naredne sezone igraju isti klubovi kao i ove, Partizan je "izvisio" za mesto u tom prestižnom takmičenju.



"Crno-beli" su na kraju doneli odluku da nastupe u Evrokupu, te tako odbili unosnu ponudu FIBA da se priključe Ligi šampiona.



Učinjeno je to u nadi da će Đordi Bartomeu u međuvremenu preispitati odluku i promeniti je u korist Partizana, ali sada iz Italije stižu najave da se to sasvim sigurno neće desiti.



Čak ni u slučaju da Panatinaikos istupi iz takmičenje.



Predsednik Virusa iz Bolonje Masimo Zaneti izjavio je da će italijanski klub zameniti PAO ako istupi iz Evrolige.



"U kontaktu smo sa top menadžerima iz Evrolige. Uradili smo sve što je bilo potrebno. Ako se oslobodi mesto, Evroliga će pozvati Virtus", uveren je Zaneti, prenose italijanski mediji.



Grčki klub zvanično je podneo zahtev za istupanje iz najjačeg klupskog košarkaškog takmičenja u Evropi, a među prvima koji žele da zauzmu to mesto su upravo Partizan i Virtus.