Predsednik Evrolige Đordi Bartomeu danas je razgovarao o ishodu aktuelne sezone nakon pandemije koronavirusa On se posebno osvrnuo i na klubove iz ABA lige jer se postavljalo pitanje hoće li neki klub sa Jadrana imati predstavnika u Evroligi naredne sezone.

"Nismo ni razmišljali o tome jer se foksuiramo na kraj sezone. Nemamo još na umu ko će igrati sledeću sezonu. Kada bismo završili sezone, imamo procedure kako timovi ulaze u Evroligu i jedini problem koji možemo da imamo je da se neka domaća takmičenja možda ne završe. Mesta u Evrokupu obezbeđuju se po plasmanu iz domaćih liga i ako se one ne završe to će biti veoma teško. To što su se neka prvenstva završila nama ne pomaže. To je bitno za Evrokup", istakao je Španac.



Potom je govorio i konkretno.