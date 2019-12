Heket briljirao, pobeda CSKA!

Gosti su imali sjajan period igre u drugoj četvrtini. Od 26:21 su napravili seriju 11:0 za 26:32, ali je njihova prednost istopljena tokom treće četvrtine.



U četvrtoj potpuni preokret, CSKA je vodio, a Milan je samo zapretio na kraju.



Gudaitis je uspeo da smanji na 76:72 na minut i po do kraja kada je dao nadu gostima da mogu do makar produžetka, ali je njihove snove srušio danas nezaustavljivi Gudaitis.



Trojkom na osam sekundi do kraja doneo je velikih 6 poena prednosti za CSKA i sve što su gosti uspeli da urade jeste trojka Gudaitisa.



Heket je upisao 28 poena, Džejms je dodao 17. Na drugoj strani Rodrigez i Gudaitis su upisali po 13 poena. Nedović je imao 7, Micov 5.