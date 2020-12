Harden: ''Samo sam trenirao''! Novinari: ''Za šta si trenirao?''

Harden je danas razgovarao sa medijima prvi put otkako se sa zakašnjenjem priključio saigračima u trening kampu uoči početka nove sezone. Prethodnih nedelja spekulisalo se da će Harden otići iz Hjustona, nakon što je, navodno, zatražio trejd.



Njega su novinari direktno pitali da li želi trejd, ali nisu dobili direktan odgovor.



"Sada sam koncentrisan na to da budem ovde. Danas je bilo dobro. Juče mi je tamo bilo zaista dobro, prvi put od (prošlosezonskog) mehura", rekao je Harden.



Igrači su se okupili pre nekoliko dana u Hjustonu, a Harden nije bio sa njima, već je fotografisan na rođendanu jednog rep muzičara u Atlanti, a zatim i u noćnom klubu u Las Vegasu.



Upitan kakvu poruku šalje ekipi šetajući se po čitavoj zemlji, Harden je odgovorio: "Samo sam trenirao".



Na dodatno pitanje za šta je trenirao, on je odgovorio: "Za početak NBA sezone".



Novinari su nastavili da pritiskaju Hardena pitanjima kako bi boravak u Atlanti i Las Vegasu mogao da ga pripremi za sezonu, on je rekao: "Znate, moji lični treneri".



U odnosu na završetak prošle sezone vidljivo je da se Harden ugojio, a na društvenim mrežama već su se pojavile šale na njegov račun.



Harden je odbacio sugestije da bi glasine o trejdu mogle da ometaju pripreme ekipe.



"Otkako sam ovde, o tome se nije pričalo, samo se pripremam za sezonu i to je najvažnije", naveo je on.



-