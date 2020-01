Harden odgovorio Jokiću, Crnogorac leteo, najbrže isključenje u istoriji NBA?!

Isaiah Thomas has been ejected for shoving the ref



(🎥 @BR_NBA) pic.twitter.com/kvX6aeyJJm — NBA Central (@TheNBACentral) January 4, 2020

Pogađate, Entoni Dejvis je najbolje sačuvao sa Pelikanse. "Obrva" je ubacio 46 poena, imao 13 skokova u trijumfu nad bivšim klubom. To je peti put od dolaska u Lejkerse da je dao više od 40 poena, dva puta je to učinio bivšem klubu.Deni Grin je dodao 25 poena, Lebron 15, uz 13 asistencija, domaćin je imao veliku prednost, posle toga su se opustili, pa su Pelikanski smanjili rezultat, ali pobeda Lejkersa nije dolazila u pitanje.Lonzo Bol i Brendon Ingram, igrači koji su bili deo trejda za Dejvisa su iskombinovali 45 poena za Pelikanse.Sansi su na krilima 38 poena Devina Bukera dobili Njujork, Feniks je posle lošeg prvog dela utakmice u nastavku odigrao bolje, visoki igrači Bejns i Ejton su pokazali da mogu zajedno, dvojica centara ekipe iz Arizone su ukupno postigli 35 poena i imali 25 skokova. Njujork je vodio tri četvrtine, ali u poslednjoj su promašili gotovo sve i dozvolili preokret.U derbiju je Hjuston dobio Filadelfiju, ponovo simultanka Hardena, tripl-dabl, 44 poena, po 11 skokova i asistencija. Tripl-dabl je na drugoj strani napravio i Simons, 29 poena, 13 skokova, 11 asistencija, ali je domaćin imao i Klinta Kapelu koji je do ludila dovodio Embida, 30 poena, 14 skokova. Sada je Harden pobegao Jokiću svojim prvim tripl-dablom u sezoni, ali i na osmom mestu večne liste stigao Fata Livera. Imaju po 43, Jokić 35 tripl-dablova. Siksersi su izgubili četiri meča u nizu, najduži niz u poslednje dve godine.Oslabljeni Vašington je bop lak plen u distriktu ta Portland jedino po čemu će se pamtiti utakmica je bizarno isključenje Ajseje Tomasa koji je posle 88 sekundi morao napolje zbog fizičkog kontakta sa sudijom. I dok u Vašingtonu tvrde da je to bilo slučajno u borbi za loptu sa Entonijem, sudije smatraju da je Ajseja namerno gurnuo sudiju.Nikola Vučević je blistao u državnom derbiju, srušio je Majami, 20 poena, 11 skokova, 7 asistencija, Crnogorac je zajedno sa saigračima zatvorio reket u poslednjoj četvrtini, gotovo neverovatno zvuči da je Majami dao šest poena u poslednjem periodu. Šutirali su 3 od 19 u tom delu, promašili svih deset trojki, napravili šest grešaka.Jang se vratio posle povrede u tim Atlante, ubacio 28 poena Bostonu, Houksi su se dobro držali protiv favorita, ali na kraju dobio je mnogo kvalitetniji tim. Markus Smart je pogodio ključni šut, igrao je umesto bolesnog Kembe Vokera, završio sa 15 poena, 9 asistencija. Atlanta je bila na +18 u prvoj četvrtini, ali na kraju je Tajs blokirao Janga u poslednjem napadu i sačuvao pobedu za Seltikse.