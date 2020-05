Grba otkrio koliko iznosi Partizanova milionska šteta, plaši se ''velikog zemljotresa'' za crno-bele?!

Baš u vreme kada je ekipa Partizana bila u punom zamahu, kada je imala najbolji učinak u ABA ligi i Evrokupu i samouvereno koračala ka bar još jednom trofeju do kraja sezone, pandemija koronavirusa je sve to prekinula i crno-beli su ostali praznih šaka.





Nekadašnji as Partizana, a sada direktor ''Štark Arene'' Goran Grbović nema nikakvu dilemu da su crno-beli najveći gubitnici posle najnovijih odluka Evrolige, ABA lige i KLS da se prekinuta sezona praktično poništi.





San o povratku u Evroligu odložen je do daljnjeg za Partizan, a i Grbović, baš kao i deo navijača smatraju da treba razmotriti i prelazak u FIBA Ligu šampiona.







To svoje razmišljanje Grbović je ponovio i u razgovoru za '' Informer '', uz procenu koliko će Partizan sve ovo koštati i stav da bi Evroligu trebalo tužiti.





''Partizan je najveći gubitnik. Crno-beli su izgubili ovako preko pet miliona evra. I sad imaju sva prava da izađu iz ovog takmičenja.







Takođe, ukoliko odluče da tuže ovo takmičenje zbog narušavanja ekonomske platforme, oni će ih dobiti na sudu. I već bi trebalo da razmišljaju o prelasku u FIBA Ligu šampiona.







Ne znam da li će tako biti, da li će preći u ovo takmičenje. Ostoja je najavio konferenciju 4. juna, videćemo šta će saopštiti'', objašnjava Grbović.



-





Ono čega se navijači Partizana sada najviše plaše je kako će najnovije odluke uticati na sastav ekipe za narednu sezonu i dalji status trenera Andree Trinkijerija.





Grbovića ne bi iznenadio Trinkijerijev odlazak, a istovremeno je i svestan da bi tek to bio veoma težak udarac za Partizan.





''To ne bi bilo ništa čudno. Može da se dogodi da Trinkijeri dobije bolju ponudu. On je pokazao da je dobar trener i da može da napravi dobar tim.







On je ove sezone toliko našpanovao ekipu da su bili prvi u ABA ligi, Evrokupu pre prekida i da su osvojili Kup. Ukoliko se desi da on ode, to bi bio veliki zemljotres za crno-bele'', zaključio je Grbović.