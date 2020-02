Granitna odbrana Olimpijakosa i čudan meč Reala i Albe! Kampaco - 19 asistencija!

Olimpijakos je uspeo da na svom terenu savlada ekipu CSKA iz Moskve rezultatom 72:59, pre svega zahvaljujući granitnoj odbrani u trećoj deonici kada su gostima dozvolili da pogode samo 4 poena.



Domaći su vodili i sa 10 poena razlike u prvoj četvrtini, da bi gosti odigrali sjajno u drugoj i vratili meč u potpuni egal.



Serijom 16:2 je počela treća deonica kojom je i rešeno pitanje pobednika na ovom meču, do kraja četvrtine Olimpijakos je poveo sa 16 poena razlike i već je tada bilo dosta toga rešeno.



Kada je na semaforu pisalo 65:45 bilo je jasno ko je pobednik ovog meča.



Kostas Papanikolau je imao 19 poena, 7 skokova, 5 ukradenih lopti. Milutinov odličan sa 11 poena i 12 skokova. Kod gostiju Majk Džejms 20 poena.



U izuzetno čudnoj utakmici Alba je dočekala Real Madrid i gosti su slavili sa 97:103.



Real je imao neverovatnu prednost u prvoj deonici, predvođen Rendolfom došao je do 23 poena prednosti, a domaći su serijom od 6:0 smanjili pred kraj na "samo" 16 razlike. Ono što se desilo u drugoj četvrtini je tek za priču, recimo samo da je Alba dobila ovaj period igre sa 26 poena razlike (35:9) i povela je sa 10 poena pred drugo poluvreme.



Onda je Real uzeo stvar u svoje ruke, serijom 12:0 preveo je rezultat, a onda je novom serijom 8:0 došao do 8 poena prednosti za kraj treće deonice.



U četvrtoj je bilo i +15, ovoga puta prevelik zalogaj za Albu. Giedraitis najbolji kod domaćina sa 17 poena, a kod gostiju Rendolf i Kerol po 27, a nije na odmet otkriti da je Kampaco izjednačio rekord Stefana Jovića sa 19 asistencija.



Jović je igrajući za Zvezdu postavio rekord protiv Bajerna.