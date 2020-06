Gotovo, Zvezda ostala bez centra!

Kako prenosi " Eurohoops ", Džejms Gist se rastao sa Crvenom zvezdom.Bivši košarkaš Partizana je minulog leta stigao u klub iz Panatinaikosa kao veliko pojačanje, kada je potpisao dvogodišnju saradnju tešku milion evra, pa je na ovaj način Zvezda praktično uštedele pola miliona evra za narednu sezonu.Ovaj portal tvrdi i da je Zvezda dugovala novac američkom košarkašu, te i da je on zbog toga propuštao treninge, što je dovelo do toga da propusti i nekoliko mečeva.Iskusni centar nije opravdao očekivanja u crveno-belom dresu, u Evroligi je na 25 nastupa u proseku beležio 7,7 poena i 4,4 skoka po meču.Dakle, još jedan stranac je napustio redove Crvene zvezde, po ugovorom ostaje još jedino Čarls Dženkins, videćemo da li će makar ljubimac "Delija" odraditi svoj ugovor do kraja.Zvezda bi uskoro trebalo da dobije i novog trenera, više o tome u nastavku.