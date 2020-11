Gotovo sa Kingsima, Bogdan ima novi tim!

Bivši košarkaš Partizana i Fenerbahčea novi je član Milvoki Baksa, to je potvrdio pouzdani Adrijan Vojnarovski.



Bogdanović je iskoristio opciju "sign and trade" pošto je prvo potpisao ugovor sa Kingsima, a potom automatski trejdovan u ekipu za koju nastupa dvostruki MVP NBA lige Janis Adetokumbo.



Sakramento je izgubio Bogdanovića, ali je zauzvrat dobio Dontea Divinčenca, Di Džej Vilsona i Ersana Iljasovu.



Spekuliše se da će Srbin dobiti godišnju platu u rasponu od 12 do 15 miliona dolara i ugovor na četiri sezone.



Bogdanović je do sada odigrao 209 utakmica u NBA i prosečno beleži 13,5 poena, 3,2 skoka i 3,5 asistencija





Reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović promenio je sredinu i napustio Sakramento Kingse.