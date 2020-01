Gotovo, Olimpijakos promenio trenera!

Kao što je i najavljeno, Jorgos Barcokas se vratio u Olimpijakos.



Grčki stručnjak je sa klubom i dvorane "Mira i prijateljstva" parafirao saradnju na dve i po godine.



Tako se vratio u Pirej, gde je radio od 2012. do 2014. godine, a 2013. godine je sa "crveno-belima" osvojio i Evroligu, pa je postao prvi grčki trener kojem je to pošlo za rukom.



Radio je potom i u Lokomotivi Kubanj, koju je mimo svih očekivanja odveo do finala Evrolige, predvodio je i Barselonu, kao i Himki.



Olimpijakos se rastao i sa centrom Viljem Ridom, očekuje se da će saradnju prekinuti i sa bekom Vilom Čerijem, a u klub se sa pozajmice vraća 22-godišnji krilni košarkaš Vasilis Haralampopulos.