Gotovo, Bogdan traži dalje!

Nakon što je Milvoki želeo Bogdana Bogdanovića, ali i Bogdan Bogdanović da igra za Milvoki, sve je propalo, biće otvorena i istraga jer su Baksi krenuli u pregovore pre nego što je to bilo dozvoljeno.



Čak je i Sakramento želeo da pomogne Bogdanu Bogdanoviću u nameri da pojača kandidata za titulu, ali ništa se nije desilo što smo očekivali.



To za Bogdana znači i da mora da potraži drugi tim.



Upravo je to objavio večeras i Šams Šaranija, jedan od poznatijih novinara koji prate NBA ligu, rekao je da je Milvoki odustao definitivno od dovođenja srpskog snajperiste.



Bogdanović sada traži drugu opciju, videćemo da li će ih biti i kome je potreban kvalitetan šuter.



Ostaje žal što se sa Milvokijem i Antetokumpom neće boriti za titulu...