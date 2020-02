Gotov je "prelazni rok" u Evroligi, šta se izdešavalo u finišu?

Poslednjih dana je najaktivniji bio Olimpijakos, koji se pojačao sa tri nova imena.



Stigli su plejmejker Dvajt Bajks iz Kine, bivši igrač Valensije, zatim Šekil Mekisik, koji je stigao iz Bešiktaša, a angažovali su i centra Vasileiosa Kristidisa, tačnije promovisali su ga iz drugog tima u prvi, tri godine je igrao i za solunski Aris. Sinoć je okončan i prelazni rok u Evroligi, timovi više nemaju pravo da registruju nove igrače. CSKA je pokušao da dovede Rajana Brekofa , kako je Australijanac ostao bez ugovora u NBA (Dalas Mavsi), ali nisu uspeli da se dogovore, pa nisu jurili druge igrače.Poslednjih dana je najaktivniji bio Olimpijakos, koji se pojačao sa tri nova imena.Stigli su plejmejker Dvajt Bajks iz Kine, bivši igrač Valensije, zatim Šekil Mekisik, koji je stigao iz Bešiktaša, a angažovali su i centra Vasileiosa Kristidisa, tačnije promovisali su ga iz drugog tima u prvi, tri godine je igrao i za solunski Aris.













ASVEL je doveo dva sjajna pojačanja u finiš, stigao je četvrti strelac VTB lige Devion Beri iz Jeniseja, kao i bivši igrač Bostona Geršon Jabusele, u domovinu se vratio iz Kine.



Podsetimo da je nedavno i Crvena zvezda angažovala novog plejmejkera, stigao je Kalin Lukas, koji bi večeras mogao da debituje protiv Baskonije, kako je otputovao sa ekipom u Vitoriju.









Dodajmo i da je Alba promovisala mladog kineskog beka Hao Daija u prvi tim, isto je uradila i Baskonija sa talentovanim Lautarom Lopezom.



Panatinaikos je registrovao Janisa Atanaiua, iako je on u klubu već neko vreme, ali nije bio registrovan za Evroligu.



Viđena je i jedna promena na klupi, Ćavi Paskval je na klupi Zenita nasledio Đoana Plazu, dodajmo da su promene trenera još uvek moguće.



Ostali timovi nisu u skorije vreme menjali rostere, a do kraja regularnog dela sezone u Evroligi ostalo je nepunih devet kola.



EFes dominira sa skorom 22-3, prati ih Real sa 20-6, Madriđani imaju utakmicu više od Barse, koja takođe ima šest poraza, CSKA ima jedan više od ova dva sastava i četvrti je.



Na plej-of pozicijama su još Makabi, Panatinaikos, Valensija i Himki, ali je jasno da će se do kraja za mesta koja vode u doigravanje boriti još pet ekipa, Olimpijakos, Fenerbahče, Olimpija Milano, Žalgiris i Crvena zvezda.



"Crveno-beli" večeras bez trenera Dragana Šakote igraju u Vitoriji protiv Baskonije (21h), iskusni stručnjak je zbog zdravstvenih problema ostao u Beogradu.