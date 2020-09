Godina "Zmaja", strašni Goran Dragić!

Bajka se nastavlja, još dve pobede i Majami je u velikom finalu.Izgubili su samo jedan meč u "mehuru", niko nije očekivao ovako neštoi, ali zaslužuju sve što im se dešava. Noćas su se ponovo vratili, uspeli da dobiju Boston posle novog preokreta i da povedu sa 2:0 u seriji., rekao je razočarani Bred Stivens, trener Bostona, međutim, nije našao rešenje da pik-end rol Dragića i Adebaja, uz trojke Dankana Robinsona prednost "Kelta" od 15 poena na startu drugog poluvremena se brzo istopila.Boston je imao šansu, dobrom odbranom spustio Hit na pet poena u prvih osam minuta poslednje četvrtine. Stigli su do 94:89, ali su se slomili kao i u prvom meču serije u samom finišu. Batler je prvo ukrao loptu, smanjio prednost, a onda i poravnao. Tu je šou preuzeo Dragić da pet poena u nizu (uz neverovatnu trojku) bilo je dva minuta do kraja. Posle je Džej Krauder nakon još jedne ukradene lopte Batlera završio posao...Batler je ubacio šest od 14 poena u poslednjoj četvrtini, odnosno poslednjih nekoliko minuta. Šest igrača Majamija je bilo dvocifreno, Dragić izrasta u heroja serije, ubacio je 25 poena. Kada se odlučuje, on i Batler su pravi lideri. Adebajo je dodao 21 poen, većinu iz zakucavanja, Robinson pogodio šest trojki. To je previše raspoloženih igrača za Seltikse kada se meč lomi. Jer jedino je Džajlen Braun odgovorio u finišu, završio je sa 21 poenom, ali je dao 13 od 24 koša svog tima u poslednjoj četvrtini. Kemba Voker je ubacio 23, ali nestao kada se rešavao, Tejtum je stao na 21.Posle meča čula se buka i svađa u svlačionici Bostona, veliko razočaranje, mada je Kemba demantovao da je bilo zle krvi., kaže Voker.Bilo kako bilo, Boston se nada da će se Hejvard oporaviti za treći meč, moraju da ga dobiju u subotu, inače će iskopati rupu iz koje je nemoguće izaći.Majami ima ogromnu psihološku prednost, ključni igrači su u sjajnoj formi u plej ofu, nije gotovo, ali nisu ni daleko od bitke za prsten.