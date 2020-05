Generalni menadžer Fenera se oglasio zbog Željka

Generalni menadžer Fenerbahčea Mauricio Gerardini govorio je i o Željku Obradoviću.



Srpski trener je pre više od nedelju dana poslao pismo javnosti u kom jasno stavlja svima do znanja da ne pregovara ni sa jednim klubom.



"Što se tiče moje situacije, želeo bih da naglasim nekoliko stvari. Ja sam trener Fenerbahčea do juna 2020. godine i sve što sada radim je u najboljem interesu kluba. Još nisam razgovarao na tu temu ni sa kim, ni iz Fenerbahčea, niti iz bilo kojeg drugog kluba.



Do sada nisam dobio nijednu ponudu.



Imam princip kojeg se pridržavam u životu da nikada ne pregovaram sa drugim klubom dok god imam važeći ugovor.



Sve informacije u kojima se moje ime dovodi u vezu sa drugim klubovima prosto nisu tačne ili da ih tako nazovem – lažne su vesti. Da razjasnim, moj prioritet je da ostanem trener Fenerbahčea i sledeće sezone i to sam želeo da podelim sa navijačima", rekao je tada Obradović.



Sada se oglasio i Mauricio Gerardini.



"Njegove reči će biti lepa pomoć klubu, bez sumnje. Međutim svi klubovi pokušavaju da se izbore sa situacijom i da shvate šta će se dešavati. Njegova poruka je jasna i Fenerbahče sigurno razmatra Željkove reči", rekao je Gerardini.