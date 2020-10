Gde je, šta radi? Nolan Smit, čovek čiju trojku Partizan pamti...

Tačno šest i po godina od najbolnijeg Partizanovog poraza u novijoj klupskoj istoriji, crno-beli će dočekati Cedevita Olimpiju u četvrtom kolu ABA lige. Dobro, nije to više ista Cedevita posle fuzije sa Olimpijom i selidbe iz Zagreba u Ljubljanu, ali bez obzira, čak i samo pominjanje tog imena još uvek vraća sećanja na 25. april 2014. i trojku koja je dovela do ''tektonskih poremećaja'' u našem najtrofejnijem košarkaškom klubu.



Sećate se, bilo je to polufinale fajnal fora ABA lige za sezonu 2013/14, organizovano u beogradskoj ''Areni'', kada su svi očekivali da će se za titulu boriti Partizan i Crvena zvezda, koji su ne samo imali prednost domaćeg terena, nego i ogromnu podršku navijača u polufinalnim duelima sa Cedevitom, odnosno Cibonom. Sve se, međutim, odigralo suprotno očekivanjima, pa smo umesto beogradskog, gledali zagrebačko finale koje je na kraju dobila Cibona i izborila istorijski plasman u Evroligu, gde ipak nije zaigrala zbog finansijskih problema.



Tada je još uvek trajala dugogodišnja Partizanova dominacija u Srbiji i regionu, crno-beli su trinaest godina uzastopno igrali u Evroligi, ali svesni da i Zvezda iz godine u godinu sve više jača, bili su pod imperativom da i te 2014. godine nastave tu seriju kako bi zadržali primat nad gradskim rivalom, ali i izborili se sa nadolazećim finansijskim teškoćama.



Međutim, pojavio se Nolan Smit i sve planove Duška Vujoševića i njegove ekipe predvođene Lovernjom, Bogdanovićem, Sašom Pavlovićem... bacio u vodu.



Partizan je bio pred pobedom i plasmanom u finale, ali na pet sekundi pre kraja, Milenko Tepić (zašto on?!) očajno šutira za tri poena, Smit je uhvatio loptu i imao dovoljno vremena da, neometan, uz nonšalanciju Bogdanovića u odbrani stigne na nekih devet metara od koša i pogodi trojku za konačnih 81-79 u korist Cedevite. Trojka koja je izazvala muk, očaj, suze Partizanovih igrača i navijača u ''Areni'' i prekid kontinuiteta u Evroligi, gde se crno-beli još nisu vratili.















Šta je bilo sa Nolanom Smitom posle te istorijske trojke?



Iz Cedevite je ubrzo otišao i nakratko se preselio u Galatasaraj, ali se već u novembru iste godine vratio u Ameriku, u Razvojnu ligu. Tamo je ostao do 2016. kada je odlučio da u 28. godini - okonča igračku karijeru!



Prihvatio je poziv legendarnog Majka Kžiževskog i u ulozi pomoćnog trenera vratio se na Djuk Univerzitet gde je igrao tokom koledža od 2007. do 2011. godine. Kasnije je napredovao i postao direktor za košarkaške operacije i razvoj igrača, što je funkcija koju i dalje obavlja u Djuku, a prošlog meseca je odbio nekadašnju NBA zvezdu Penija Hardaveja da se priključi njegovom stručnom timu u Memfis Tajgersima, takođe u NCAA ligi.



''Razgovarao sam sa Penijem i odlučio da ostanem u Djuku. Bila je to teška odluka za mene, jer Peni je sjajna osoba i odličan trener'', rekao je Smit, sve uspešniji i u novoj ulozi.





Sada je Cedevita u Ljubljani, deo je Olimpije, odnosno oformljena je zajednička ekipa, a pred večerašnji duel sa Partizanom od 19 časova, su neporaženi, sa tri pobede.







Od onog čuvenog finala, Partizan je uglavnom dobijao kod kuće večeras je veoma važno, jer crno-beli imaju 1-2 skor u prva tri meča u regionalnom takmičenju.