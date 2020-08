Gde je rekorder Luka stao, Bobi produžio! Marjanović u ISTORIJI, ni "Kandža" ne pomaže!

¡Victoria de los Mavs ante Clippers!



Doncic: 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias

Porzingis: 23 puntos y 7 rebotes



August 20, 2020

Dalas je žestoko uzvratio nakon rolerkoster poraza u prvom meču.Mavsi su vodili tokom čitave utakmice protiv Klipersa i izjednačili na 1:1. Favoritu nije pomogla ni odlična predstava "Kandže" Leonarda, ubacio je 35 poena, imao 10 skokova. Teksašani su stigli do +17 u drugoj četvrtini, odbili napad Klipersa krajem prvog dela i rutinski odigrali drugo poluvre.Luka Dončić je ubacio 28 poena, u prva dva meča serije 70 koševa za Slovenca, ponovo rekord koji ulazi u istoriju. Ali, navikao nas je na to. Veliki teret iznela je klupa Dalasa, ubacili su 47 poena, to je bila prevaga.Boban Marjanović sjajan, za desetak minuta, ubacio je 13 poena, uz samo dva promašaja, imao i devet skokova. On se upisao u anale, prvi je čovek u istoriji plej ofa NBA lige, koji je za manje od deset minuta, dao dvocifren broj poena i imao više od sedam skokova!