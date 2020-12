Gde je Partizan pogrešio i ko je najodgovorniji? Grba ima odgovor!

Ako je za neke od prethodnih poraza i moglo da bude razumevanja i opravdanja, ono što je Partizan prikazao proteklog vikenda u Novom Mestu protiv Krke (69:50), razlog je da se upali još jedan alarm u redovima crno-belih.





Takva nemoć ekipe Partizana dugo nije viđena. poraz sam po sebi bi i mogao da se nadoknadi u nastavku sezone, ali ako crno-beli ne podignu formu, teško da će imati čemu da se nadaju do kraja sezone.





Goran Grbović, koji je u razgovoru za '' Razočaran je i nekadašnji Partizanov as, koji je u razgovoru za '' Novosti '' izneo svoje viđenje gde su crno-beli pogrešili ove sezone.





''Ovo je Trinkijerijev tim, koji novi trener nije smeo da nasledi. Odgovornost je isključivo na struci koja nije razvila dugoročni strateški plan'', poručuje Grbović.





Naravno, imao je i detaljnije objašnjenje.





''Ono što brine nije poraz, već činjenica da gubimo esencijalnu supstancu i ono zbog čega je Partizan to što jeste. A kada gubite esencijalnu supstancu, onda gubite poverenje navijača.







Problem je to što nemamo odgovor na probleme koji se javljaju iz dana u dan. Sašu Filipovskog uopšte ne smatram za krivca, iako je normalno da je trener kriv kada kola idu nizbrdo.







Međutim, isključivo je odgovoran stručni deo menadžmenta, koji je dovodio i odlučivao o ostanku ovih igrača u klubu. Ne postoji kolektivna odgovornost, a odgovoran nije ni Ostoja Mijailović, koji se ne bavi i ne treba da se bavi sportskim pitanjima, već finansijskim menadžmentom.







Veoma mi je žao i to što je Šćepanović lično žrtvovan, pošto je on talentovani stručnjak kome će biti potrebno vreme da se oporavi posle ove neslavne dvomesečne epizode'', naglasio je Grbović.

On je ponovio svoj stav i da Partizan ove sezone nije trebalo da igra u Evrokupu, već da bi FIBA liga šampiona bila bolji izbor u vremenu pandemije i posle prekida prethodne sezone.





''Nije trebalo zadržati ovakvu ekipu i igrati Evrokup, već resetovati sezonu i igrače, s obzirom na to da se moglo pretpostaviti da situacija sa koronom neće stati. Ja sam bio za to da igramo FIBA takmičenje, gde bismo dobili novac i uspeli da krenemo iz početka. Ovo je Trinkijerijev tim, on je uspeo da stvori rezultate svojim autoritetom i znanjem.







Trebalo je računati da sigurno sa ovim timom ne možemo da postignemo onaj rezultat koji smo imali prošle sezone. Urađena je loša strategija, jer vi strategiju ne radite za jednu sezonu, već za nekoliko godina unapred'', objasnio je Grbović, koji smatra da posle svega za Partizan bi bio ''veliki uspeh'' da se plasira u plej-of ABA lige.