Gde će Gasol završiti karijeru? Ovo je njegova želja!

Pau Gasol bi mogao da svoju poslednju sezonu u NBA ligi odigra u dresu Los Anđeles Lejkersa.



To je makar njegova želja, a da li će mu biti ispunjena?



"Da, to mi je na pameti. Poslednja godina sa Lejkersima bi bila sjajan završetak. Imam veoma dobar odnos i sa gradom i sa Lejkersima", rekao je on.



Ipak, potvrdio je i da će to biti skoro nemoguće imajući u vidu planove koje imaju Lejkersi za predstojeću sezonu.



Gasolov poslednji klub za koji je igrao je bio Milvoki za koji je odigrao 3 meča. Trejdovan je potom u Portland koji ga je odmah otpustio i od tada je slobodan u izboru nove sredine.



Inače, sa Lejkersima je osvojio dve titule prvaka NBA lige, 2009. i 2010. godine.