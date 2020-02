Gasol ne planira da stane, ide i u Tokio!

Pau Gasol je bez kluba, letos je potpisao za Portland, ali kada je postalo jasno da neće moći mnogo da im pomogne ove sezone, Trejl Blejzersi su se rastali sa dvostrukim NBA šampionom.



Imao je ponudu da se vrati u Španiju u redove Barselone, ali je bio rešen da ostane u Americi i pokuša da se izbori za novi NBA ugovor.



Stekao se utisak da bi 39-godišnji Španac mogao uskoro i u penziju, ali povlačenje nije opcija za sjajnog centra.



On je izjavio da mu je cilj da nastupa za Španiju na Olimpijskim igrama, što bi mu bilo čak peti put da igra na tom takmičenju, ali i da planira povratak u NBA naredne sezone.



"Oporavljam se. To je moj status, fokusiran sam na to da zalečim stopalo kako bi se vratio na parket", izjavio je Gasol.



Dakle, Španac izgleda želi da navrši 20 godina u najjačoj ligi sveta, u koju je stigao 2001. godine.