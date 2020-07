Furiozni finiš ''Tandera'', preokret i pobeda

Otvorile su ga ekipe Oklahoma Tandera i Filadelfije ''76-ersa'', a na kraju je kao pobednik izašla Olkahoma, rezultatom 102:97.





Predvođeni Benom Simonsom, ''Siksersi'' su tokom prve dve četvrtine bili bolji rival i na poluvreme otišli sa 11 poena viška - 55:44.





Tokom treće četvrtine Filadelfija je ovu prednost i duplirala, stigla je čak do ''plus 24'' - 81:57, a onda veliki pad u njihovoj igri i do ulaska u poslednji kvartal Oklahoma je napravila seriju 13:0 i smanjila na 81:70.





To je bio samo uvod u veliki preokret koji je usledio u završnici meča, Oklahoma je uspela da istopi prednost rivala i na kraju ga potpuno dotuče za konačnih 102:97.





Gildžus-Aleksander je sa 16 poena bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi, a pratili su ga Dort i Bejzli sa po 13. Sikserse je predvodio Simons sa 14 poena i 11 skokova, a Burks i Horford su upisali po 13 poena.



