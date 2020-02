Francuzi razbili Crnogorce

Košarkaši Crne Gore izgubili su od selekcije Francuske rezultatom 85:66 u drugom kvalifikacionom susretu za EP.



Nakon što su u prvom kolu doživeli težak poraz od Nemačke, Francuzi su danas iskalili bes nad slabijim Crnogorcima.



Kao i većina selekcija, i ove dve igrale su u kombinovanom i slabijem sastavu. Ekipa Boška Radovića nije mogla da računa na Bojana Dubljevića i Nikolu Vučevića, dok za Francusku nastupaju igrači koji praktično i da nemaju reprezentativno iskustvo.



U timu Crne Gore, najefikasniji je bio Nikola Ivanović sa 24 poena, dok je Marko Todorović upisao je 12.



U pobedničkoj ekipi, Jabusel je imao 15, Fol je dao 12, a Autara 11.

U narednoj rundi, u novembru, Francuska gostuje Velikoj Britaniji, a Crna Gora u Nemačkoj.



