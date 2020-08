FMP se odmah oglasio zbog Ostojine izjave!

Ostoja Mijailović se danas obratio javnosti preko klupske televizije, a između ostalog je pomenuo zašto su crno-beli izgubili mesto u Evroligi.



"Mi smo dobili sugestije pre dve godine u Evroligi da takav slučaj ne postoji nigde u evropskoj košarci, da jedan vlasnik, odnosno jedan predstavnik rukovodi dva kluba u okviru jedne lige. To je potpuno neregularna liga i to je razlog zašto smo izgubili mesto u Evroligi. Mislim da time mnogo gubi srpska i jadranska košarka, koja bi trebalo da bude mnogo kvalitetnija da nije te situacije", rekao je danas Ostoja.



Sada se oglasio i FMP zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti.



"KK FMP sa žaljenjem konstatuje da je preambiciozni predsednik jednog kluba ponovo u nemoći da objasni svoje neuspehe, posegao za proverenim receptom - napadom na klub koji je ispisivao istoriju srpske i regionalne košarke, i bio tu davno pre nego što je dotični iole ozbiljno počeo da se zanima za košarku, i uči osnovna pravila ove igre.



KK FMP ne želi da polemiše sa preambicizonim predsednikom i troši vreme odgovarajući na besmislene optužbe, već će upoznati javnost sa nekoliko činjenica, koje postoje u zapisnicima svih sednica Skupštine ABA lige, počev od 27.05.2020. godine na kojoj je i KK Partizan GLASAO ZA prenos udela tri nekadašnja učesnika prve ABA lige (KK Metalac, KK MZT i KK Cedevita) na KK FMP, KK Mornar i KK Primorska!



- KK FMP odnosno predstavnik kluba je predsedavao sednicama Skupština ABA lige, od trenutka koji je bio i predviđen za to po društvenom ugovoru ABA lige, i nakon predsedavanja gospodina Domagoja Čavlovića, predstavnika KK Cibona.



- KK FMP je svoje mesto u ABA ligi obezbedio sportskim rezultatima i plasmanom u Superligi Srbije još 2017. godine, a ne mešetarenjima kako verovatno pojedinci autoprojekcijom zamišljaju.



- KK FMP je sam predložio da se pred klubovima učesnicima ABA lige na sednici Skupštine ABA lige održanoj 14.07.2020. godine proveri status našeg kluba. SVI klubovi JEDNOGLASNO su odbili tu inicijativu i potvrdili status KK FMP kao učesnika ABA lige, i uputili upravu jednog kluba da eventualni spor pokrene pred nadležnim sudovima Republike Srbije.



- KK FMP se neće više obazirati na neuspele pokušaje opstrukcija jednog kluba, koji će u slučaju raspada regionalne lige biti jedini i isključivi krivac za nestanak lige, i neko od koga će svi klubovi, pa i KK FMP kao punopravni član lige nakon prenosa udela KK Metalac 27.05.2020. godine, zatražiti materijalno obeštećenje i punu odgovornost.









- Istaknuti sportski radnik koji bezuspešno pokušava da objasni nekakav sukob interesa dva kluba, je POSLEDNJI čovek na svetu koji će uređivati ABA ligu i odredjivati klubu sa takvom istorijom kakav je KK FMP da li može ili ne može igrati u ABA ligi. Svi klubovi regionalnog takmičenja su rekli svoje.



P. S - KK FMP ima gotovo 15-godišnju blisku saradnju sa čelnim ljudima Evrolige po više osnova. Zato je još jedna laž koja je stigla od ambicioznog pojedinca, da je ABA liga izgubila mesto u Evroligi (a kao što vidimo - nije) zbog navodnog sukoba interesa KK FMP i KK Crvena zvezda. Ova neistina je samo još jedan pokazatelj da košarkaški neobrazovani pojedinac, nije još sazreo da shvati kakvi su odnosi u evropskoj košarci, i kako ovaj sport funkcioniše. Na "kombinacijama" i konstantnim iznošenjem neistina - svakako ne!", stoji u saopštenju dostavljeno medijima od strane FMP-a iz Železnika.