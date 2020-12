Filipovski srećan posle pobede, jedna stvar ga raduje, druga je za opomenu

Trener košarkaškog kluba Partizan Sašo Filipovski ocenio je nakon pobede njegovog tima nad Megom u ABA ligi da je ekipa ostala zajedno i da su verovali u preokret.







"Zadovoljan sam pobedom, zadovoljan sam što smo zadržali mirnoću i koncentraciju, jer u ovim situacijama se gubi nada, dolazi do frustracija i konflikta. To se nije danas desilo. Ekipa je ostala zajedno, vodili su jedan drugog i verovali smo u preokret" - rekao je Filipovski.



Partizan je pobedio ekipu Mege u 10. kolu ABA lige sa 79:77, nakon što je u poslednjoj četvrtini napravio preokret i taj period dobio sa 23:12.







"U prvom poluvremenu smo imali probleme u odbrani, nismo imali pravo oružje. Imali smo problema sa kontranapadom, odbranom pikenrola i sa njihovim skokom u napadu. Na poluvremenu smo se dogovorili da držimo koncentraciju, da ne gubimo nadu. U drugom poluvremenu smo primili 27 poena, odigrali čvršće u odbrani i uz sreću dobili ovu utakmicu" - dodao je on. Odlučujući koš za pobedu postigao je Rašon Tomas u poslednjim sekundama meča.







Partizan je prethodne dve utakmice izgubio u neizvesnim završnicama, a trener crno-belih je čestitao svojim igračima na vraćanju i ekipi Mege na odličnoj igri, uz konstataciju da je Rašon Tomas koji je do tada imao šut 0/9 dao koš za pobedu.



Na pitanje novinara da prokomentariše kako to da je cela ekipa igrala loše, a da je ponovo pobedila, Filipovski je rekao da se nada da je to dobar znak.



"Lako je biti general posle pobede. Dva puta smo izgubili na jedan šut, danas smo mi srećni. U životu bi trebalo raditi, nadati se i verovati. Na kraju zvezde nagrade poštene i one koje daju svoj maksimum" - rekao je on.



Upitan da li je dobro imati toliko neizvesnih utakmica za mentalitet igrača, on je ocenio da ne veruje da ekipe koje stalno pobeđuju na kraju osvajaju šampionate.



"Kad pogledamo istoriju i Evrolige, koliko je ekipa koje su se jedva provukle do 16 ili među osam i da su na kraju slavile... Pametni uče, ja se nadam da smo mi pametni i da ćemo iz svake utakmice učiti i da ćemo napredovati. Postoje utakmice gde pobedjuješ i gde učiš. Imamo još da učimo" - zaključio je Filipovski.



Partizan u sledećem kolu ABA lige igra protiv Krke u Novom Mestu.