Filipovski priziva strpljenje: "Investicija i ubiranje plodova ne idu istovremeno"

Partizan je završio prvi deo Evrokupa, a sada mu slede utakmice u ABA ligi koje bi morao da dobije ukoliko želi da stigne do 4 najbolje ekipe na kraju sezone.



Sledi utakmica u Splitu.



"Ja kad bih imao čarobni štap ili kad bih mogao da pomeram zvezde da se rezultati nama poklapaju, ne bih bio tu. Bio bih Merlin, ali nisam. Na nama je da radimo ono što možemo i da radimo maksimalno na treningu. Štab i svi mi smo 24 sata u košarci, radimo maksimalno, kao i igrači", rekao je Filipovski.



Kaže i da ekipa radi dobar posao na treninzima.



"Svi želimo da to drvo da te plodove. Kopamo zemlju, sadimo, košarkaški zalivamo vodom. Čekamo da nam sunce i vetar daju taj vetar u leđa, da i mi isto odigramo dobre partije i da dobijemo utakmice. Ići ćemo iz utakmice u utakmicu", kaže Filipovski.



Sve što želi jeste da ekipa dobije pobednički mentalitet.



"Treba ostati ambiciozan, boriti se do kraja. Nema sada nikakvog kalkulisanja, Treba ići utakmicu po utakmicu, treba ići na pobedu, dobiti pobednički mentalitet i dovesti dobra pojačanja da se dignemo, da osvežimo ekipu.







Znamo da u životu investicija i ubiranje plodova ne idu istovremeno. Investiraš i radiš i čekaš. I ja sam nestrpljiv, ja bih voleo kao i igrači da imamo igru, da igramo odbranu... Ali moramo ostati pozitivni jer znamo da negativna energija ubija čoveka", zaključio je Filipovski.