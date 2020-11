Filipovski posle pobede pokazuje put i spušta euforiju

Crno-beli su večeras u odličnoj utakmici pobedili Uniks sa 89:86, i tako stigli do trećeg trijufa i povećali šanse za plasman u top 16.



"I pobeda i poraz su situacija za sebe. Dobar igrač mora da zna da se nosi i sa jednim i sa drugim. Ne sme posle pobede da nas zahvati neka euforija i preveliko zadovoljstvo, pa da se izgubi koncentracija za trening. A i u porazu ne smemo da budemo depresivni, već da se posvetimo ispravljanju grešaka i radu na treningu. Od igrača tražim koncentraciju i rad, nezavisno od toga šta se desi, važno je samo dati maksimum", rekao je Filipovski posle utakmice.



On se osvrnuo i na Vilija Mozlija, koji se vratio nakon pauze zbog povrede.



"Mozli je odradio jedan trening sa ekipom. Ne treba biti prepametan da kažem da je važan. Tu je u skok, pomaže i u drugoj liniji. Sve pohvale mom stručnom štabu, jer je Mozli odlično radio dok je bio povređen. Odradio je jedan trening,a li fizički nije problematičan, već u sistemu i košarkaški", rekao je on.



Pohvalio je i odličnog Markusa Pejdža.



"Srećan sam i zadovoljan zbog njega. On je šuter, dobar šuter. Danas je pomogao ekipi u ključnim momentima. Ali mislim da je timska igra u odbrani i napadu odlučila, jer je on dobio prave lopte na pravom mestu, jer su ga saigrači dobro tražili", istakao je Filipovski.



Već za dva dana Partizan se sastaje sa španskim Huventudom.



"Najvažniji smo mi, da se koncentrišemo na našu energiju. Moj štab već sprema Huventud. Prenećemo najvažnije informacije igračima, znamo da ne možemo na treningu ne znam šta da napravimo, ali važno je izvođenje našeg sistema odbrane i napada. Najvažnija će biti regeneracija i koncentracija", zaključio je Filipovski.