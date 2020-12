Fener se blamira, Kokoškov priznao da ga je sramota

Još jedan ubedljiv poraz u Evroligi pretrpela je sinoć ekipa Fenerbahčea.





Tim koji sa klupe predvodi srpski selektor Igor Kokoškov posle 13 odigranih kola ima pet pobeda i čak osam poraza, a najnoviji je doživeo od Albe sinoć sa čak 26 poena razlike





Posle meča, Kokoškov je preuzeo odgovornost, priznajući da nije uspeo da svoju ekipu pripremi za ovaj meč.







''Veoma me je sramota. Samo jedan tim je igrao večeras, a to je bila Alba. Mentalno i fizički nismo bili spremni. Kao trener preuzimam punu odgovornost. Ni u jednom trenutku nismo bili u meču



Kao trener uvek preuzimam punu odgovornost za to što nisam svoj tim pripremio da mentalno i fizički budemo u meču. Nisam čuo glasove, nisam video reakciju. Nismo izgledali kao tim koji je ove sezone odigrao neke dobre utakmice. Moramo da se fokusiramo na sledeći meč'', izjavio je Kokoškov.

-