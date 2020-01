Fener potpuno probuđen, Real lagano, pobeda i Milana! Zaigrao i Lovernj!

Ekipa Olimpije iz Milana je slavila na svom terenu protiv Panatinaikosa rezultatom 96:87.



Domaći tim je preuzeo prednost u drugoj četvrtini, rasla je u nekoliko navrata i do +17, gosti su uspeli samo do kraja ovog meča da ublaže poraz.



Ponovo je briljirao Serhio Rodrigez. Postigao je 22 poena, a pratio ga je Sajks sa 17 poena. Vladimir Micov je dodao 11 poena, dok je Nedović povređen. Kod gostiju jedini raspoložen bio je Džimer Fredet sa 28 poena, od ostalih izdvajamo Kalatesa sa 11 asistencija i 4 poena.



Drugu uzastopnu pobedu ubeležio je i Fenerbahče. Ekipa našeg Željka Obradovića je vodila čitav meč, preko Vestermana je stigla odmah na startu do 12:3, prednost je uglavnom održavana sve do poslednjih trenutaka druge deonice kada je De Kolo doneo i 14 poena prednosti Feneru. Tokom treće deonice nakon poena Muhameda Alija bilo je i 22 poena razlike kada je sve bilo rešeno.



Na kraju "samo" 65:79.



Šengelija po običaju najbolji u Baskoniji sa 21 poenom, a kod gostiju Leo Vesterman 21 poen, Derik Vilijams 16, a igrao je i Lovernj koji je zabeležio dva poena.



Novu pobedu piše i Real Madrid koji je na svom terenu savladao Žalgiris sa 88:82. Rezultat možda oslikava da je bilo drame, što nije tačno, Real Madrid je sa dobrom zalihom ušao u poslednjih nekoliko minuta utakmice, na minut i po do kraja je imao +15, ali je nekako uspeo da ispusti veliku prednost i da pobedi samo sa 6 poena razlike.



Trej Tompkins je imao 20 poena, Rudi Fernandez je dodao 17. Kod gostiju Lekavičius 21 poen.